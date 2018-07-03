الإمارات تطالب بتنفيذ القرارات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بفلسطين

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طالبت الإمارات، بتنفيذ كافة القرارات الدولية التى تدعو إسرائيل بالتوقف على الفور وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وضمان حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، ومن بينها حقه فى تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - التى بثت النبأ - أن ذلك جاء فى كلمة الإمارات التى ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فى (جنيف) عبيد سالم الزعابى، اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، فى إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى.

وأشار السفير الزعابى، إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم "2334" الصادر عام 2016، والذى يؤكد أن إقامة إسرائيل للمستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أى سند قانونى ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولى وعقبة رئيسية أمام رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن.

وأضاف أنه بعد مرور عامين من صدور القرار"2334" مازال بناء الجدار مستمرا، فيما يتزايد عدد المستوطنات، بينما اختفى حل الدولتين حتى قبل أن تتم مناقشته، وطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته بناء على ما اعتمده خلال السنوات الأخيرة من قرارات وتقارير "المقررين الخاصين" و"لجان التحقيق"، وأن يساهم فى رفع هذا الظلم، ووضع حد للمستوطنات باعتبارها "المحرك الأساسى" لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى، والسبب الرئيسى الذى يعيق جميع مبادرات السلام.