الرئيسية أخبار عاجلة الإمارات تضع 9 كيانات وأفراد إيرانيين ضمن قائمة الإرهاب الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:30 م الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كتب سمير حسنى إضافة تعليق أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة، 9 كيانات وأفراد إيرانية ضمن قائمة الإرهاب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الإمارات تطالب بتنفيذ القرارات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بفلسطين الامارات الارهاب دولة الامارات ايران ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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