الأمن العام يضبط 69 ألف هارب و163قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاتها الأمنية، لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط "163 قضية مخدرات،51 سجين، ومتهم هارب وتنفيذ 69158 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.