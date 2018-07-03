الأزهر يستهدف لم شمل ألف أسرة بحلول عيد الأضحى

كتب لؤى على

أعلنت وحدةُ لمِّ الشملِ التابعة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنها استطاعت أن تجمع شمل 155 أسرة مصرية فى 45 يومًا، تحت شعار "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"، وذلك بدعمٍ كاملٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

واستقبلت وحدة لم الشمل الأسبوع الماضى ثلاث حالات فى مقر مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية منها ما هو متعلق بمشاكل أسرية وكانت الحالة الأولى فى مرحلة الطلاق وتم بحمد الله التوفيق بين الزوجين.

أما الحالة الثانية فقد حالف توفيقُ اللهِ سبحانه وتعالى أعضاءَ الوحدة حيث إن الوحدة تمكنت من إعادة الزوجين لبعضهما بعد طلاق استمر لمدة ثلاث سنوات وتم تزويجهما بعقد ومهر جديدين والحالة الثالثة خاصة بخلافات أسرية أيضًا .

كما وجّه أسامة هاشم الحديدى، منسق عام المركز، عبد الحميد متولى السيد مشرف الوحدة وإبراهيم جاد الكريم وعبد الله سلامة عضو الوحدة لوجه بحرى وهبة إبراهيم محمد عضو الوحدة إلى محافظة الإسماعيلية لإنهاء عدد من الخلافات الأسرية والعمل الجاد على حل هذه القضايا، وتوجّه أعضاء الوحدة الخميس الماضى إلى محافظة المنوفية للمِّ شمل عدد من الأسر كما تستهدف الوحدة لمّ شمل ألف أسرة مصرية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وعلى من يرغب فى التواصل مع الوحدة يمكنه الاتصال على رقم 19906.