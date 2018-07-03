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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 م
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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:47 ص
الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى  شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد و جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31  والصغرى 22 درجة.
 
 

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