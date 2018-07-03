video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:01 ص
الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 35درجة الأرصاد
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 35
وسط الدلتا 23 34
الإسكندرية 22 32
بلطيم 24 30
مطروح 23 30
السلوم 22 30
سيوة 26 37
بورسعيد 24 30
دمياط 23 32
العريش 19 31
رفح 19 31
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 34
رأس سدر 22 34
نخل 17 34
نويبع 26 36
طابا 23 34
كاترين 19 34
الطور 26 33
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 27 37
مرسى علم 27 38
الفيوم 22 35
بني سويف 22 36
المنيا 22 36
أسيوط 25 37
سوهاج 24 38
قنا 24 40
الأقصر 25 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 26 41
الوادي الجديد 27 41
شلاتين 29 40
أبو رماد 28 40
رأس حدربة 29 37
حلايب 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44 
المدينة 32 46
الرياض 30 44
المنامة 32 39
أبوظبي 31 41
الدوحة 29 40
الكويت 32 46
دمشق 17 40
بيروت 24 28
عمان 20 35
القدس 20 31
غزة 22 30
بغداد 31 47
مسقط 31 36
صنعاء 15 28
الخرطوم 28 40
طرابلس 24 33
تونس 21 33
الجزائر 21 28
الرباط 16 25
نواكشوط 22 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى 

أنقرة 15 33
اسطنبول 21 30
إسلام آباد 24 34
نيودلهي 27 36
جاكرتا 23 32
بكين 24 33
كوالامبور 23 31
طوكيو 24 32
أثينا 23 34
روما 19 31
باريس 18 29
مدريد 17 31
برلين 12 26
لندن 14 26
مونتريال 22 34
موسكو 12 21
نيويورك 23 34
واشنطن 23 36
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة