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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:33 م
خالد صلاح
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استطلاع: ديمقراطيون يرشحون 4 شخصيات لسباق الرئاسة 2020 بينهم بايدن وكلينتون

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:33 م
استطلاع: ديمقراطيون يرشحون 4 شخصيات لسباق الرئاسة 2020 بينهم بايدن وكلينتون بايدن
أ ش أ
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أعرب ديمقراطيون عن رغبتهم فى خوض 4 شخصيات سياسية أمريكية لسباق الرئاسة المقبل عام 2020 .

وكشف استطلاع للرأى أجرته منظمة (بوب بولينج) عن تقدّم أحرزته كلينتون وضعها بين أوائل اختيارات الذين شملهم الاستطلاع لخوض سباق الرئاسة، وذلك على حساب زعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب نانسى بيلوسى.

وحصل 4 شخصيات على نسبة تجاوزت 50 بالمئة من أصوات المشاركين فى الاستطلاع عندما سُئلوا عمّن يفكرون فى التصويت لصالحه – حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر(

وقد تصدّر جو بايدن القائمة بنسبة 72 بالمئة، ثم تلاه بيرنى ساندرز بنسبة 66 بالمئة، ثم إليزابيث وارن بنسبة 56 بالمئة، ثم جاءت هيلارى كلينتون بنسبة 53 بالمئة.

 

 


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