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اجتماع عربى لاستعراض واقع الأرشيفات العربية المنهوبة غدا الأربعاء

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:29 م
اجتماع عربى لاستعراض واقع الأرشيفات العربية المنهوبة غدا الأربعاء جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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تستضيف الأمانة العاملة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال- إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة"، غدا الأربعاء، الاجتماع الثالث "للجنة التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية.

 

يعقد الاجتماع لاستعراض واقع الأرشيفات العربية بشكل عام وواقع الأرشيفات العريية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية بشكل خاص، وذلك تنفيذا للقرار رقم (8084) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية فى دورته العادية (146) فى سيتمبر 2016 الذى أقر الاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، بهدف وضع رؤية عربية موحدة نحو الحفاظ على الأرشيف العربى وصونه وحمايته.

 

جدير بالذكر أن عضوية اللجنة التنفيذية تضم ممثلى دور الأرشيف والوثائق الوطنية فى تونس، الجزائر، السودان،العراق،فلسطين،ليبيا،المغرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال/إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة، وقطاع الشئون القانونية/إدارة المعاهدات والقانون الدولى)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمكتب التنفيذى للفرع الاقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف _عربيكا).

 


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