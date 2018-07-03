إقالة رئيس شركة الحديد والصلب وتعيين قائم جديد بالأعمال بسبب الخسائر

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن أن الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة القابضة قرر إقالة رئيس شركة الحديد والصلب المهندس سامى عبد الرحمن من منصبه على أن يتولى أحد قيادات الشركة المسؤلية لحين تعيين رئيس شركة جديد فى سابقة تعد الأولى فى القابضة منذ توليه رئاستها .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مبررات الإقالة ترجع إلى استمرار نزيف الخسائر فى شركة الحديد والصلب بجانب كثرة ظهور رئيس الشركة فى وسائل الإعلام ،مما اعتبره رئيس القابضة ضد مصلحة العمل.

ويسعى نافع إلى إحداث تغييرات جذرية فى الشركات التابعة وتلافى كافة الخسائر العام المالى المقبل، حيث تعد الحديد والصلب أكبر شركة خاسرة فى القابضة.

من المنتظر أن يتم عرض قرار إقالة رئيس شركة الحديد والصلب على أقرب جمعية عامة للشركة خاصة أن هناك خلافات حول إقالته جراء تحسن نتائج الأعمال.