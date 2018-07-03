video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إقالة رئيس شركة الحديد والصلب وتعيين قائم جديد بالأعمال بسبب الخسائر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:06 م
إقالة رئيس شركة الحديد والصلب وتعيين قائم جديد بالأعمال بسبب الخسائر سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن أن الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة القابضة قرر إقالة رئيس شركة الحديد والصلب المهندس سامى عبد الرحمن من منصبه على أن يتولى أحد قيادات الشركة المسؤلية لحين تعيين رئيس شركة جديد فى سابقة تعد الأولى فى القابضة منذ توليه رئاستها .

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مبررات الإقالة ترجع إلى استمرار نزيف الخسائر فى شركة الحديد والصلب بجانب كثرة ظهور رئيس الشركة فى وسائل الإعلام ،مما اعتبره رئيس القابضة ضد مصلحة العمل.

 

ويسعى نافع إلى إحداث تغييرات جذرية فى الشركات التابعة وتلافى كافة الخسائر العام المالى المقبل، حيث تعد الحديد والصلب أكبر شركة خاسرة فى القابضة.

 

من المنتظر أن يتم عرض قرار إقالة رئيس شركة الحديد والصلب على أقرب جمعية عامة للشركة خاصة أن هناك خلافات حول إقالته جراء تحسن نتائج الأعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمومية القابضة المعدنية توافق على سداد 750 مليون جنيه للمالية

اقالة رئيس شركة الحديد والصلب

سامى عبد الرحمن

مدحت نافع

الحديد والصلب




لا تفوتك
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة