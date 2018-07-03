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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:22 م
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إطلاق سراح والد نجم منتخب نيجيريا الأول بعد دفع فدية للخاطفين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:58 ص
إطلاق سراح والد نجم منتخب نيجيريا الأول بعد دفع فدية للخاطفين الشرطة النيجيرية ـ صورة أرشيفية
أبوجا (أ ش أ)
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أعلن "إبير أمارازيزو" الناطق الرسمى باسم شرطة ولاية "اينوجو" شمال شرق نيجيريا إطلاق سراح والد نجم منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم الحالى ولاعب تشيلسى الإنجليزى السابق "جون مايكل نتشيكوبى أوبينا" بعد الحصول على فدية قدرها 10 مليون نايرا (28 الف دولار) وذلك بعد اختطافه الأسبوع الماضى.

وقال " أمارازيزو" - حسبما ذكر رايو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أن والد نجم فريق "النسور" حصل على حريته، كما هى ثانى عملية اختطاف يتعرض لها "مايكل أوبينا".. موضحا أنه لم يتعرض للعنف بعد أن خطفه ستة مسلحين مجهولين الخميس الماضى فى "إينوجو" حيث أجبروه على السير لمسافة خمسة كيلومترات تحت الأمطار الغزيرة.

واوضح المتحدث الرسمى باسم الشرطة أن لاعب كرة القدم دفع 10 ملايين نيرة نيجيرية للخاطفين قبل إطلاق سراح والده.. مشيرا إلى أنه لم يعتقل أى شخص حتى الآن.

يذكر أن عمليات الخطف مقابل فدية تعد شائعة فى جنوب نيجيريا.

 


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منتخب نيجيريا

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نيجيريا

نجم منتخب نيجيريا الاول

جون مايكل نتشيكوبى اوبينا




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