إطلاق أسماء 3 من شهداء الوطن على مدارس وشوارع الجيزة

قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إطلاق أسماء 3 من شهداء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والشوارع بالمحافظة تخليداً لذكراهم وتضحياتهم فداء للوطن، حيث تم إطلاق اسم المقدم طيار شهيد عبد الله عبد المعطى رفاعى عبد اللطيف وشهرته عبد الله أبو زيد على مدرسة رمسيس الابتدائية بحى الهرم.

كما تم إطلاق اسم النقيب شهيد محمد هشام إسماعيل سعد على المدرسة الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بحى الهرم، وإطلاق اسم الجندى مجند شهيد محسن ابراهيم عبد المحسن سعودى على حارة رزق عامر المتفرعة من طريق المحور بميت عقبة بحى العجوزة .

وقال محافظ الجيزة، إن إطلاق اسماء الشهداء على المدارس والشوارع جاء وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة و بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية .

وأشار إلي أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يأتى عرفاناً وتقديراً من المحافظة لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.