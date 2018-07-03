إحباط ترويج 700 قرص مخدر و3 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بأسوان

أسوان ــ ندى سليم

شنت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء فتح الله حسني، مدير الأمن حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط عاطل يدعي "مصطفي. ح"، وبحوزته سلاح ناري " فرد روسي وطلقتين من ذات العيار، و100 قرص مخدر.

كما تم ضبط المتهم "حسن.ر"، والسابق ضبطة واتهامه في 5 قضايا، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من، "ماهر.ع"، و"علي.ا"، وبحوزتهما 600 قرص مخدر خلال استقلالهما دراجة بخارية توك توك بدون لوحات معدنية.

وأحبط رجال مباحث مركز غدفو، ترويج 2 كيلو جرام من نبات البانجو، بعد أن عثر عليها بحيازة عاطل يدعي "حسن.ع"، كما ضبط "فراج. م"، وبحوزته كيلو من مخدر البانجو قبل ترويج المضبوطات بمركز كوم أمبو، فضلا عن ضبط 150 جراما من مخدر الأفيون بحيازة المتهم "مصطفي. ا"، صاحب مغسلة بدائرة قسم أول أسوان، وتم تحرير محضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.