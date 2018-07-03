video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط ترويج 700 قرص مخدر و3 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بأسوان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:57 م
إحباط ترويج 700 قرص مخدر و3 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بأسوان بانجو-ارشيفية
أسوان ــ ندى سليم
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء فتح الله حسني، مدير الأمن حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط عاطل يدعي "مصطفي. ح"، وبحوزته سلاح ناري " فرد روسي وطلقتين من ذات العيار، و100 قرص مخدر.

كما تم ضبط المتهم "حسن.ر"، والسابق ضبطة واتهامه في 5 قضايا، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من، "ماهر.ع"، و"علي.ا"، وبحوزتهما 600 قرص مخدر خلال  استقلالهما دراجة بخارية توك توك بدون لوحات معدنية.

وأحبط رجال مباحث مركز غدفو، ترويج 2 كيلو جرام من نبات البانجو، بعد أن عثر عليها بحيازة عاطل يدعي "حسن.ع"، كما ضبط "فراج. م"، وبحوزته كيلو من مخدر البانجو قبل ترويج المضبوطات بمركز كوم أمبو، فضلا عن ضبط 150 جراما من مخدر الأفيون بحيازة المتهم "مصطفي. ا"، صاحب مغسلة بدائرة قسم أول أسوان، وتم تحرير محضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.     

                               


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير الطب الشرعى يكشف مصرع طالب أسوان نتيجة تعاطى مخدر الاستروكس

اخبار مصر

اخبار حوادث

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

ضبط اقراص مخدرة بأسوان مديرية أمن اسوان




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة