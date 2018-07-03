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أويل برايس: البنك الدولى يدعم مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:30 ص
أويل برايس: البنك الدولى يدعم مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز النفط - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكر موقع أويل برايس، أن البنك الدولى يدعم جهود مصر لتصبح مركز تجارة إقليمى للغاز والنفط، فى ظل إطلاق عدة مشروعات جديدة تتعلق بالغاز فى البحر المتوسط .

 

ويزور ميرزا حسن، المدير التنفيذى للبنك الدولى، مصر حاليا حيث يجرى محادثات مع وزير البترول طارق الملا بشأن التعاون بين البنك الدولى وقطاع الطاقة فى مصر. وفى أعقاب بدء العمل فى حقل ظهر الضخم، الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية قبالة السواحل المصرية فى البحر المتوسط، أصبحت مصر لاعب هام فى هذه المنطقة.

 

وبحسب الشركة الإيطالية، فأن ظهر يلعب دورا رئيسيا فى مساعدة مصر تجنب الحاجة لمزيد من استيراد الغاز الطبيعى المسال. وفى أبريل الماضى، قال الملا إن مصر تستهدف جذب استثمارات فى قطاع النفط والغاز بقيمة 10 مليار دولار فى السنة المالية 2018/2019 التى تبدأ يوليو الجارى.


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