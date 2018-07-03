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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:25 م
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أكاديمية الشرطة توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لعقد ورشات عمل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:40 م
أكاديمية الشرطة توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لعقد ورشات عمل مركز بحوث الشرطة
كتب محمود عبد الراضى
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وقعت أكاديمية الشرطة بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية ومكتبة الإسكندرية، متضمنا مجالات عديدة ومتنوعة أهمها العمل على تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية وتبادل الإنتاج العلمى والمعلومات والبيانات والمؤلفات والمراجع العلمية المترجمة فى المجالات ذات الإهتمام المشترك والأفلام التوعوية والتدريبية والتعليمية والبرامج المستجدة للحاسب الآلى الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلا عن التعاون فى إنشاء قاعدة بيانات للدراسات البحثية والعلمية فى مجال تنظيم اللقاءات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل والمعارض المتخصصة المشتركة وبما يخدم النشاط العلمى والبحثى فى الجانب الشرطى والأمنى .

رئيس أكاديمية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة

ووقع البروتوكول كل من اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ممثلا عن الأكاديمية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية ممثلا عن المكتبة، وفى الكلمة التى القاها رئيس الأكاديمية بهذه المناسبة رحب فيها بوفد مكتبة الإسكندرية ونقل له تحديات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبالغ حرصه على توقيع البروتوكول مع المكتبة العريقة التى تُعد من أهم المعالم الحضارية والعلمية والتثقيفية فى مصر والشرق الأوسط .

 

مركز بحوث الشرطة (1)
مركز بحوث الشرطة

وأعرب  مصطفى الفقى مدير المكتبة، عن بالغ سعادته بتوقيع البروتوكول الذى يساهم فى تأكيد أهداف مكتبة الإسكندرية المتمثلة فى الإبداع والتحديث وإحياء التراث وتطويعه فى خدمة البحث العلمى فى كافة المجالات ولاسيما المجال الأمنى .

رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس مكتبة الإسكندرية
رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس مكتبة الإسكندرية

وحضر مراسم التوقيع مدير مركز بحوث الشرطة وقيادات الأكاديمية ، وفى نهاية المراسم تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين .


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