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أدنوك: بمقدورنا زيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:51 ص
أدنوك: بمقدورنا زيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"
دبى (رويترز)
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قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" اليوم الثلاثاء، إن بمقدورها زيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا إذا كان ذلك ضروريا لتخفيف أي نقص محتمل للمعروض في السوق العالمية.

وقالت الشركة فى بيان إنها تظل على مسار زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018 من نحو 3.3 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالى.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك منبها إياها إلى ضرورة التوقف عن التلاعب بأسواق النفط، وكثف الضغط على السعودية حليفة الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات من أجل تعويض انخفاض الصادرات من إيران.

 


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