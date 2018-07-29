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3 قتلى و7 مصابين بحادث إطلاق نار فى ولاية نيو أورليانز الأمريكية

الأحد، 29 يوليه 2018 09:16 ص
3 قتلى و7 مصابين بحادث إطلاق نار فى ولاية نيو أورليانز الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قال مسئولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة على الأقل فى إطلاق نار وقع فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية فى وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن مسلحين أطلقا النار عشوائيا على حشد نحو الساعة 10.30 مساء بالتوقيت المحلى على بعد ثلاثة أميال تقريبا من الحى الفرنسى الشهير فى المدينة.

وقتل ثلاثة فى موقع الجريمة ونقل سبعة إلى المستشفيات المحلية ولم تتضح بعد حالتهم.

وقالت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية المدينة على صفحتها الرسمية على تويتر "لا مكان لمثل هذا النوع من العنف فى نيو أورليانز... أتحدث نيابة عن كل فرد فى مدينتنا عندما أقول إننا نشعر بالاشمئزاز والغضب وإننا اكتفينا".

ولم تتوفر بعد معلومات إضافية من الشرطة بشأن هوية المسلحين أو تفاصيل الواقعة.

 


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