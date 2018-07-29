23 مليار طن بضائع حجم الشحن فى الصين خلال 6 أشهر

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أعلنت وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن فى البلاد نما بوتيرة أسرع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، حيث نقلت السكك الحديدية والطرق السريعة والمجارى المائية والممرات الهوائية إجمالى 23.2 مليار طن من البضائع، بزيادة 6.9% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة - فى بيان لها - إن شحنات السكك الحديدية زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 7.7% لتصل إلى مليارى طن، فى حين زاد حجم الشحن على الطرق السريعة بنسبة 7.7% ليصل إلى 18 مليار طن.

وأضافت الوزارة أن معدل نقل البضائع فى الموانيء الرئيسة فى الصين ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوى ليصل إلى 6.5 مليار طن، فيما نما معدل نقل البضائع للتجارة الخارجية بشكل أسرع حيث ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستعمل على زيادة حجم شحن السكك الحديدية بنسبة 30% مع زيادة الشحنات المنقولة عبر المجارى المائية بنسبة 7.5% بحلول عام 2020.