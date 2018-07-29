10 معلومات عن علاج "كرب ما بعد الصدمة" بالمستشفيات النفسية.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

يعرف الأطباء مرض اضطراب ما بعد الصدمة بأنه هو الشعور بالخوف أو الرهبة بعد المرور بحادث، مع عدم التعافى منه بمرور الوقت على خلاف الطبيعة ليظل الشخص يعانى من أعراض مختلفة قد تؤدى إلى الإعاقة فى أداء وظائف حياته اليومية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول وأسباب المرض وأنواعه وأعراضه وآليات علاجه.

1- مرض اضطراب ما بعد الصدمة يظهر خلال الــ3 أشهر من التعرض لحادث يهدد الحياة.

2- المريض قد يتعافى فى مدة قصيرة أو قد يكون الاضطراب مزمناً.

3- يُصاحب هذا الاضطراب أعراض الاكتئاب، أو القلق، أو تناول مواد مخدرة.

4- هناك طرق للعلاج من هذا المرض، سواء دوائياً أو نفسياً.

5-العلاج الدوائى يتضمّن مثبتات المزاج، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان.

6-العلاج المعرفى السلوكى، والعلاج الجمعى يجعل المريض متغلبا على أعراض القلق.

7- العيادات تقدّم خدماتها لضحايا العنف والإرهاب والتحرش.

8-أعراض المرض تتضمّن اليقظة المفرطة والفزع بلا مبرر بالتوتر، وصعوبة النوم، والعصبية المفرطه.

9- يعانى المريض من الذكريات المقتحمة وهى ذكريات لا يستطيع المريض تجنّبها عن الحادث.

10-عيادات الصحة النفسية تقدم الكشف بجنية وتصرف العلاج مجانا.