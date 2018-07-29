video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

10 معلومات عن علاج "كرب ما بعد الصدمة" بالمستشفيات النفسية.. تعرف عليها

الأحد، 29 يوليه 2018 05:00 ص
10 معلومات عن علاج "كرب ما بعد الصدمة" بالمستشفيات النفسية.. تعرف عليها الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

يعرف الأطباء مرض اضطراب ما بعد الصدمة بأنه هو الشعور بالخوف أو الرهبة بعد المرور بحادث، مع عدم التعافى منه بمرور الوقت على خلاف الطبيعة ليظل الشخص يعانى من أعراض مختلفة  قد تؤدى إلى الإعاقة فى أداء وظائف حياته اليومية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول وأسباب المرض وأنواعه وأعراضه وآليات علاجه.

1- مرض اضطراب ما بعد الصدمة يظهر خلال الــ3 أشهر من التعرض لحادث يهدد الحياة.

2- المريض قد يتعافى فى مدة قصيرة أو قد يكون الاضطراب مزمناً.

3-  يُصاحب هذا الاضطراب أعراض الاكتئاب، أو القلق، أو تناول مواد مخدرة.

4- هناك طرق للعلاج من هذا المرض، سواء دوائياً أو نفسياً.

5-العلاج الدوائى يتضمّن مثبتات المزاج، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان.

6-العلاج المعرفى السلوكى، والعلاج الجمعى يجعل المريض متغلبا على أعراض القلق. 

7- العيادات تقدّم خدماتها لضحايا العنف والإرهاب والتحرش.

8-أعراض المرض تتضمّن اليقظة المفرطة والفزع بلا مبرر بالتوتر، وصعوبة النوم، والعصبية المفرطه.

9- يعانى المريض من الذكريات المقتحمة وهى ذكريات لا يستطيع المريض تجنّبها عن الحادث.

10-عيادات الصحة النفسية تقدم الكشف بجنية وتصرف العلاج مجانا. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تعلن الطوارئ بمستشفيات الحميات والصحة النفسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نشر 1400 سيارة إسعاف لتغطية الميادين والطرق.. وخفض جرعات العلاج لـ 3000 مريض نفسى.. فرق للتدخل السريع لدعم احتياجات المستشفيات

الصحة

كرب مابعد الصدمة

العباسية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. لاعب فرنسى يحفر وجه كانتى بالوشم على ظهره بسبب رهان

صور.. لاعب فرنسى يحفر وجه كانتى بالوشم على ظهره بسبب رهان

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة