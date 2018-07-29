ولى أمر: منظومة التعليم الجديدة لو تم تطبيقها بشكل سليم ستحقق طفرة

كتب محمود طه حسين

قال أحمد أبو بكر جاد الحق، أحد أولياء الأمور إنه تابع إعلان منظومة التعليم الجديدة لافتا إلى أنه لا بد من التغيير والتطوير.

وتابع ولى الأمر أن نجاح المنظومة الجديدة يحتاج إلى أن تطبق بشكل سليم، موضحا لو تم تطبيقها بشكل سليم سوف تحقق طفرة كبيرة لأنها قائمة على التعلم المستمر أو مدى الحياة وهو ما تحتاجة الأسر والطلاب.

وأوضح ولى الأمر أن منظومة التعليم الجديدة فى المرحلة الابتدائية سوف تعمل على تحقيق التعلم القائم على المتعة وهذا الأمر يحبب الطفل فى المدرسة.