وكيل صحة الشرقية يشكل لجنة لمتابعة استهلاك السولار بمحارق النفايات

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع طارئ مع مديري بعض المستشفيات ومسئولي المحارق بمستشفيات " ههيا – أبوكبير – أولاد صقر – بلبيس "، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية ومسئول التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمديرية بهدف الوقوف علي بعض المعوقات التي أدت إلي إنخفاض معدل عدد دورات الحرق بالمحارق التابعة لهذه المستشفيات .

حيث أصدر وكيل الوزارة تعليمات بتشكيل لجنة مكونة من مسئول الجراج والتفتيش المالي والإداري ومسئول الصيانة بالمديرية لحساب معدل الإستهلاك اليومي من السولار .

كما أوصي بضرورة عمل الصيانة اللازمة للمحارق بصفة دورية وأمر بتشكيل لجنة من مكافحة العدوي والجودة للتأكد من أن غرف تجميع النفايات مطابقة لمعايير مكافحة العدوي ، وتم التنبيه مشدداً علي مدير إدارة الصيانة بالإنتهاء من صيانة محارق مستشفي أبو كبير وأولاد صقر بصفة عاجلة .

في سياق متصل ، ذكر بيان ، ان وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أشاد ، بأداء عمل الفريق المكون من مركز المعلومات وشئون العاملين والعلاقات العامة بالمديرية والذي يقوم بميكنة ملفات وكافة بيانات جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الفئات من خلال ملف شامل لكل موظف بالمديرية حيث قام الفريق بإدخال أكثر من 8500 ملف للعاملين في خلال شهرين فقط شامل كافة بياناتهم بداية من مصوغات التعيين والشهادات وقرارات إستلام العمل وتراخيص مزاولة المهنة وحركة الترقيات والجزاءات وغيرها حتي بلوغه السن القانوني للمعاش ، والجدير بالذكر أن عدد العاملين التابعين للمديرية يصل لأكثر من 45 ألف عامل سيتم ميكنة ملفاتهم جميعاً ألكترونياً .

وأضاف وكيل الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار تحويل القطاع الصحي بالشرقية الكترونياً بشكل مرحلي وأنه يوجد خطة لميكنة كافة الإدارات بهدف الأرتقاء بجودة الأداء .