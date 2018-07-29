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الأحد، 29 يوليه 2018 02:21 م
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وكيل أوقاف كفر الشيخ فى تكريم أسر شهداء القوات المسلحة:" لن نوفيهم حقهم "

الأحد، 29 يوليه 2018 02:06 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ فى تكريم أسر شهداء القوات المسلحة:" لن نوفيهم حقهم " السيد نصر، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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بدأ احتفال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لتكريم 300 من أسر الشهداء والمصابين بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، واللواء أركان حرب السيد على الغالى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والعميد سامح الطنوبى، المستشارالعسكرى للمحافظة، والدكتورة منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأسر الشهداء والمصابين،  بالمركز الثقافى بمدينة كفرالشيخ. 
 
وأكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إننا نستصغر أنفسنا أمام تضحيات الشهداء من ضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن وحماية أراضيه فى العمليات الحربية ضد أعداء الخارج والداخل" 
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف:" منزلة الشهيد منزلة عظيمة ذكرت فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة"، مؤكداً أن الشهيد حياً عند الله وأنه يغفر له عند أول نقطة دم تسيل منه، قائلا:" مهما قدمنا لهم فإننا لن نوفيهم حقوقهم، والمصابون فى العمليات جزء من تضحيات البواسل لحماية وطنهم."

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