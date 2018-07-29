وفاة موظف أثناء الجلوس على مكتبه بالمدينة الجامعية فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

توفى موظف داخل المدينة الجامعية بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية جالسا داخل مكتبه، ولم يظهر عليه أى إصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل بوفاة شخص داخل المدينة الجامعية الكائنة بمنطقة سابا باشا دائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة ت.ح.م 42 سنة موظف بالمدينة الجامعية محل البلاغ مقيم منطقة باكوس - دائرة القسم فى وضع جالساً على أحد المقاعد داخل مكتبه يرتدي كامل ملابسه وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

و بسؤال شقيق والده ا.ع.م 63 سنة بالمعاش مقيم شارع مصطفى كامل دائرة القسم ،وزميل المتوفي ا.م.ح 37 سنة موظف بذات الجهة مقيم دائرة قسم باب شرقي ، أيدا ما جاء بالفحص وقررا بأنه أثناء تواجد المذكور بعمله شعر بحالة إعياء وضيق بالتنفس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب المدينة الجامعية تبين وفاته، وأضافا بأن الوفاة قضاء وقدر، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل "، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطني ، وتحرر المحضر رقم إداري قسم شرطة أول الرمل، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى، وإعداد التقرير اللازم، وصرح بالدفن عقب ذلك، وتُطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستلم أهليته الجثمان.