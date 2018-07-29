وعاظ الأزهر الشريف ينتشرون بالمطارات والموانئ لتوعية الحجاج قبل سفرهم

وجه مجمع البحوث الإسلامية وعاظ الأزهر الشريف للانتشار بالمطارات والموانئ المختلفة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر والسويس لاستقبال الحجاج وشرح مناسك الحج والعمرة لهم قبيل سفرهم لأداء المناسك مع الرد على استفساراتهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيى الدين عفيفى إن وعاظ الأزهر الشريف تواجدوا فى المطارات والموانئ مبكرا للتواصل مع أول فوج للحجاج قبل سفرهم وتوعيتهم بكيفية أداء المناسك وتيسيرها عليهم.

أضاف محيى الدين عفيفى أن قوافل الوعاظ التى تم توجيهها للمطارات والموانئ سوف تستمر فى التواجد حتى آخر رحلة للحجاج.

أشار الأمين العام إلى أن التواصل مع الحجاج فى صالات السفر يتم بشكل فعال على مدار الساعة مع ضيوف الرحمن من خلال شرح المناسك بالإضافة إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة بصورة مبسطة واختيار أيسر الآراء الفقهية للتيسير عليهم، لافتا إلى أن الوعاظ المشاركين فى هذه التوعية فى المطارات والموانئ قد تم تدريبيهم نظريا وعمليا فى وقت سابق.