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الأحد، 29 يوليه 2018 09:25 م
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وصول أكثر من 4 آلاف سائح لزيارة المعالم الآثرية والسياحية بالقاهرة والمحافظات

الأحد، 29 يوليه 2018 09:18 م
وصول أكثر من 4 آلاف سائح لزيارة المعالم الآثرية والسياحية بالقاهرة والمحافظات فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 4 آلاف و488 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، ضمن 96 فوجا سياحيا قادمين على متن عدد من الرحلات الداخلية والخارجية. 
 
وشهد المطار وصول 183 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 32 دولة من ضمنها مجموعات من دول روسيا واليابان وتايوان والدانمارك والمجر وأمريكا وبريطانيا وفنلندا وكرواتيا واندونيسيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق. 
 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.

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