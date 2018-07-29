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وزير المالية: التغطية الصحية الشاملة تساعد على تقليل معدلات الفقر

الأحد، 29 يوليه 2018 11:31 ص
وزير المالية: التغطية الصحية الشاملة تساعد على تقليل معدلات الفقر وزير المالية
كتب سمير حسنى
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شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن التغطية الصحية الشاملة ستعمل على تقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن نجاح هذه المنظومة لن يكون إلا بتكاتف المجتمع.

وقال وزير المالية، خلال جلسة استعراض تطوير منظومة التأمين الصحى فى المؤتمر الوطنى السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دراسات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدأت فى 2005، مشيرا إلى أن اليابان نجحت فى أن تكون قوى اقتصادية بسبب التغطية الصحية الشاملة، وبالتالى تدعيم النمو الاقتصادى والنجاحات التالية.

 


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