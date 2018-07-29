وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى يمكننا من الإنفاق على خدمات المواطنين

كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى هو الذى سيمكننا من الإنفاق على خدمات المواطنين من الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى وغيرها من خدمات المواطنين.

وأضاف معيط، خلال كلمة له بجلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، بثانى أيام المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة، أن تنظيم الرعاية الصحية يساعد فى تقليل معدلات الفقر فى المجتمع، مشيرا إلى أننا نحتاج وقتا وبنية تحتية وموارد بشرى مؤهلة لضم جميع المصريين فى منظومة التأمين الصحى.

وأوضح وزير المالية، أن القانون والمظلة التشريعية تتوافران حاليا فى عام 2018 من أجل إصلاح منظومة التأمين الصحى، والتى كان ينادى لها منذ عام 2005 ولم يتم تنفيذ أى شئ طيلة الـ13 عاما الماضيين، مشيرا إلى أن موارد هيئة التأمين الصحى، تأتى من الاشتراكات والسجائر، وتابع: "الـ 50 قرش بتجيب ما يقرب من 3 مليار جنيه بحصيلة السجائر، بالإضافة إلى الاشتراكات ودعم الموازنة".