وزيرة الهجرة تتابع الاستعدادات النهائية للمنتدى الأول للمصريين بالخارج

كتب محمود راغب

تابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستعدادات النهائية للمنتدى الأول للمصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، والمقرر انعقاده غدًا الإثنين.

وأجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية فى مقر انعقاد المنتدى للوقوف على الاستعدادات الجارية والتجهيزات بالقاعات المخصصة لانعقاد ورش العمل والجلسات الخاصة بالوزارات المختلفة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال المصريين المقيمين بالخارج المشاركين بالمنتدى.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن هدف المنتدى التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، لافتة إلى أنه تم دعوة ممثلين عن الوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية والإسكان والاستثمار، لتعظيم الاستفادة من اللقاء والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج، وذلك للاستماع لأبنائنا بالخارج وطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هدف المنتدى أيضًا مناقشة المشكلات المختلفة التى تواجه المصريين فى الخارج، والوصول للحلول المقترحة حسب رؤيتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها وفخرها بمشاركة شباب المصريين بالخارج في تنظيم المنتدى، وأثنت على وجود هذه الروح لدى أبنائنا في الخارج، مؤكدة أن شباب المصريين بالخارج هم من طلبوا المشاركة، وأنهم على استعداد دائم لمساعدة مصر.

وتعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفاعليات إلى جلسة افتتاحية، وتبدأ بعرض فيلم "حكاية وطن" الذى يذكر المصريين بأهم المراحل التى مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، ويليه الكلمة الافتتاحية للسفيرة نبيلة مكرم ثم عرض فيلم عن إنجازات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ويعقبه كلمة طارق عامر محافظ البنك المركزى.

ويعقب الجلسة الافتتاحية 6 جلسات متنوعة تتضمن جلسة للقضايا المتعلقة بوزارة الدفاع، وجلسة للقضايا المتعلقة بالإسكان والاستثمار، وجلسة للقضايا المتعلقة بالداخلية والخارجية، وجلسة للقضايا المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي، وجلسة للقضايا المتعلقة بالتضامن والمالية والتجارة، وجلسة للقضايا المتعلقة بالبنك المركزى والبنوك الوطنية.

وتشهد الجلسة المخصصة لوزارة الدفاع مناقشة قضايا التجنيد لأبناء المصريين بالخارج، أما الجلسة المخصصة للبنك المركزي المصري والبنوك الوطنية ستتضمن مناقشات حول تحويلات المصريين بالخارج والمسائل المالية الخاصة بهم، وذلك بحضور ممثل للبنك المركزي للاستماع لأي شكاوى حول البنوك الوطنية بالخارج.

وكذلك ستشهد الجلسة الخاصة لوزارات التضامن والمالية والتجارة مناقشة آليات التبرع والهبات من الخارج، وكيفية التسجيل كجمعية في التضامن ونوع الموافقات المطلوبة وآلية إصدارها، وكل الاستفسارات الخاصة بالجمارك، لبحث التسهيلات الممكنة للتيسير على المصريين بالخارج، أما الجلسة المخصصة لوزارة الداخلية والخارجية فستشهد بحث تيسير وزارة الداخلية للإصدارات المختلفة الخاصة بالمواطنين، والاستماع إلى مقترحاتهم والمشاكل التي تواجههم خلال تواجدهم بالخارج ليتسنى للسفارات المصرية التعامل معها لحلها.

كما ستناقش جلسة التربية والتعليم والتعليم العالي آلية عمل تنسيق الجامعات لأبناء المصريين بالخارج وكيفية الاستفادة من بنك المعرفة المصرى، كما ستتطرق الجلسة الخاصة بالاستثمار والإسكان إلى الفرص الاستثمارية فى مصر والمشروعات التى تتضمنها خطة التنمية، فضلًا عن مناقشة آليات حجز المصريين بالخارج فى مشروعات الإسكان فى مختلف المدن من خلال منافذ خاصة بالمصريين بالخارج.