وزيرة الصحة: الاشتراك فى التأمين الصحى الشامل إجبارى

كتب إبراهيم حسان

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن وزارة الصحة تعمل مع عدة وزارات فيما يخص تنظيم الأسرة، مثل وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى، لتوعية المجتمع بذلك.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمة لها بجلسة منظومة التأمين الصحى بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، أنه سيكون هناك واعظين وواعظات من وزارة الأوقاف فى حملات وقوافل تنظيم الأسرة الشهر المقبل، مبينه أن الاشتراك فى التأمين الصحى إجبارى وسيشمل الأسرة بأكملها.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم تشدين حملة إعلامية لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مبينه أن محافظة بورسعيد هى أولى المحطات التى سيطبق بها منظومة التأمين الصحى.