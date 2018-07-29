video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: الاشتراك فى التأمين الصحى الشامل إجبارى

الأحد، 29 يوليه 2018 11:11 ص
وزيرة الصحة: الاشتراك فى التأمين الصحى الشامل إجبارى هالة زايد وزيرة الصحة
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن وزارة الصحة تعمل مع عدة وزارات فيما يخص تنظيم الأسرة، مثل وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى، لتوعية المجتمع بذلك.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمة لها بجلسة منظومة التأمين الصحى بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، أنه سيكون هناك واعظين وواعظات من وزارة الأوقاف فى حملات وقوافل تنظيم الأسرة الشهر المقبل، مبينه أن الاشتراك فى التأمين الصحى إجبارى وسيشمل الأسرة بأكملها.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم تشدين حملة إعلامية لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مبينه أن محافظة بورسعيد هى أولى المحطات التى سيطبق بها منظومة التأمين الصحى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تستعرض تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب

اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الوطنى السادس بجامعة القاهرة

هاله زيد

وزيرة الصحة

التامين الصحى

واعظين من وزارة الاوقاف




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

فيه ناس مرتباتها او معاشتها..البسيطه ..لا تستحمل خصم جنيه واحد لاى سبب

😎🐼... ولابد من ايجاد بعض الموارد الاخرى لتمويل منظومه التامين الصحى الشامل...

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة