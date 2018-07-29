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وزارة الداخلية تعلن حركة تنقلات الضباط بعد قليل

الأحد، 29 يوليه 2018 05:22 م
وزارة الداخلية تعلن حركة تنقلات الضباط بعد قليل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إعلان حركة تنقلات وزارة الداخلية الرسمية، بعد إقرارها من المجلس الأعلى للشرطة، حيث اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة.

وجاء ذلك بعدما أرسلت مديريات الأمن مندوبين لاستلام حركة كل مديرية على حده، تمهيداً لإعلانها بشكل رسمى.
 
وكان وزير الداخلية قد اعتمد الحركة عقب آخر اجتماع للمجلس الأعلى للشرطة، والتى تعتمد على ضخ دماء جديدة فى جهاز الشرطة وتصعيد عدد من الكوادر الأمنية.

وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددا من مساعدى وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديرى الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التنقلات الجديدة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول أغسطس، وفتح باب التظلمات ابتداء من إعلان الحركة رسمياً وإخطار الضباط بها من شئون الضباط لمدة ثلاثة أيام، وستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وذكرت المصادر، أن الحركة قد راعت المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى، والبُعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الأخذ فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وأشارت المصادر ، إلى أن الحركة تشهد إحالة عدد من الضباط الذين بلغوا سن المعاش للتقاعد، وترقية آخرين وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة.


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