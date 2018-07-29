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ورشة "استخدام الطاقة" توصى بالحد من انبعاثات السفن لحماية البحر الأحمر

الأحد، 29 يوليه 2018 09:48 ص
ورشة "استخدام الطاقة" توصى بالحد من انبعاثات السفن لحماية البحر الأحمر وزيرة البيئة
كتبت ــ آية دعبس
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أوصت ورشة العمل الوطنية التى تعقدها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) تحت عنوان "فعاليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن (باتفاقية ماربول الملحق السادس)، بضرورة العمل على الحد من الانبعاثات الناتجة عن السفن للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وحماية التنوع البيولوجي فيه، بالإضافة إلى ضرورة اتباع سياسات تقليل الانبعاثات مما يساهم فى تقليل  تكلفة النقل البحرى ويساعد على دعم الاقتصاد الوطنى والإقليمى للدول من خلال تقليل الوقود المستهلك.

ووجهت ورشة العمل بضرورة توحيد الجهود بالدول الأعضاء بالهيئة لحماية بيئة البحر الأحمر وتنوعه الاحيائى بما يخدم  حياة الشعوب ويحقق التوزان بين الأنشطة الاقتصادية بالنقل البحرى وحماية البيئة، وضرورة قيام الدول المنتجة والشركات العاملة فى مجال البترول بإنتاج وقود يتوافق مع الاشتراطات العالمية من حيث نقائه ومستوياته التى تحد من الانبعاثات الناتجة عنه بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويساهم فى حماية  البيئة.

و تم خلال الورشة عرض الإجراءات الخاصة بالانضمام  إلى المحلق السادس باتفاقية ماربول والتى تتخذ مصر خطوات جادة فى الانضمام إليه، و عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من الهيئة خلال التدريب.

وأكد الدكتور سليم مغربى الخبير البيئى الدولى بالهيئة الإقليمية عن استعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات العلمية والتقنية والتدريبات التى تحتاجها الدول الأعضاء ومنها مصر لتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بحماية بيئة  البحر الأحمر.

جدير بالذكر، أن ورشة عمل فعاليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن اتفاقية ماربول الملحق السادس عقدت بحضور الدكتورة  كوثر  حفنى رئيس قطاع الإدارة البيئية والدكتور سليم المغربى الخبير البيئى الدولى وممثلى الوزارات و الهيئات المعنية  بالبيئة والنقل البحرى ، وتناولت قضايا كفاءة تشغيل الطاقة وإجراءات كفاءة الطاقة التشغيلية بالسفن، بالإضافة الى تحديد التدابير التشغيلية الرئيسية لتحسين كفاءة الطاقة والمدخلات بعمليات تشغيل السفن بما يتماشى مع  الملحق السادس باتفاقية ماربول.

كما تضمنت الورشة عرض مؤشر تصميم كفاءة الطاقة وكيفية وضع خطة فاعلة لإدارة كفاءة الطاقة بالسفن،  بالإضافة إلي عرض المبادئ التوجيهية الداعمة للفصل الرابع من إتفاقية ماربول للملحق السادس حول حساب تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة بالسفن  المطلوبة والمبادئ التوجيهية بشأن إجراءات المسح والتحقق من الحد الأدنى من الطاقة علاوة على أساليب التحقق من تقنيات توفير الطاقة.

وشملت  الورشة عرض تجارب الموانئ الخضراء وتقنيات وفوائد الطاقة على الشاطئ والجوانب التنظيمية لإمداد الطاقة على الشاطئ ضمن مبادرات الميناء الأخضر.

 


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