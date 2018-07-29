هيئة الاستعلامات تصطحب مراسلين أجانب لشمال سيناء: تأكدوا من استقرار الأوضاع

كتب محمد السيد

اصطحبت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة مراسلين لبعض كبريات الوكالات والقنوات والصحف الأجنبية المعتمدين لديها، لزيارة مدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لتفقد أحوال المدنيين المعيشية والاجتماعية بعد النجاح الذي حققته العمليات العسكرية التى تقودها القوات المسلحة المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب والعناصر الإرهابية.

وقال البيان الصادر عن الهيئة اليوم، إن المراسلين الأجانب نقلوا ما عاينوه بأنفسهم بالصوت والصورة، عن أحوال المدنيين الاجتماعية والاقتصادية، والمشروعات التنموية التي أقامتها الدولة لأهالي المحافظة، وأجرى المراسلون لقاءات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع الأهالي داخل الأسواق التجارية، من باعة ومشترين، تأكدوا خلالها من توافر السلع والاحتياجات التموينية والغذائية بأنواعها المختلفة.

كما زار المراسلون جامعة العريش، والتقوا عددا من أساتذتها وطلابها، الذين أكدوا لهم استقرار الأوضاع بالجامعة وانتظام سير العملية الدراسية بها.

كذلك أجرى المراسلون لقاءات مع الطلبة أبناء المنطقة المتقدمين للكليات العسكرية، أثناء إعدادهم وتأهيلهم البدني والرياضي لاختبارات القبول بدعم من القوات المسلحة داخل مدينتي العريش وبئر العبد.

وأجريت أيضاً لقاءات تليفزيونية وصحفية متعددة مع الأهالي أثناء مزاولاتهم للأنشطة الرياضية داخل أندية العريش وشواطئها ومصايفها المختلفة.

وعقد المراسلون لقاء مع محافظ شمال سيناء حول عملية التنمية الشاملة بمدن وقرى المحافظة، بالتزامن مع نجاح العمليات العسكرية ضد البؤر والعناصر الإرهابية، وخصوصاً المشروعات الهيئة العامة للاستعلامات المركز الصحفى للمراسلين الأجاانب التنموية الكبرى الخاصة بتوفير المياه والكهرباء، وفى هذه السياق أكد المحافظ للمراسلين ما سبق أن استمعوا إليه من أهالي العريش وبئر العبد، من أن هذه العمليات لم تؤثر على سير حياتهم اليومية ولا مشروعات التنمية، بل أدت إلى ارتفاع روحهم المعنوية وإعادة التأكيد على التعاون والثقة بينهم وبين والقوات المسلحة.

واختتمت الهيئة بيانها: "وتوالى حالياً وسائل الإعلام الأجنبية التى زارت المحافظة نشر وإذاعة وبث تقارير مراسليها عن توالي عملية التنمية الشاملة في سيناء واستقرار الحياة بها لمواطنيها المدنيين، في ظل نجاح العمليات العسكرية في القضاء على العناصر والبؤر الإرهابية وتدمير بنيتها التحتية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بمناطق العمليات".