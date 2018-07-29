نيابة قليوب تصرح بدفن جثث ضحايا حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى

القليوبية نيفين طه

قررت نيابة قليوب، بالتصريح بدفن جثمان 3 أشخاص ضحايا حادث طريق "القاهرة – الإسكندرية" وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 مصابين آخرين فى الحادث، كما طلبت سرعة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة

كان اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية تلقى إخطارا بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بعد تصادمها بسيارة نقل عند سنديون بطريق ”القاهرة - الإسكندرية” الزراعى وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب المركزى، وانتقل رجال المرور لمحاولة رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من سائق السيارة الأجرة أحمد إمام عبد اللطيف واثنين من الركاب هما ذكريا السيد حسن أبو سقايا ومسعد أحمد حسنين، وإصابة 8 اخرين هم محمد ماهر أبو سريع 32 سنة، جمال محمد أحمد 32 سنة، محمود كمال سالم 28سنة، محمد خليل على خليل 28 سنة، محمد مجدى فخرانى 33 سنة، مسعد عبد المنعم 37 سنة، محمود محمد سامى 25 سنة، هناء أحمد زهران 40 سنة.