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نقيب التمريض: تحول كبير فى منظومة التمريض لصالح تحسين الخدمة

الأحد، 29 يوليه 2018 12:00 ص
نقيب التمريض: تحول كبير فى منظومة التمريض لصالح تحسين الخدمة كوثر محمود نقيب التمريض
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة أن هناك تحول كبير فى منظومة عمل التمريض خلال الفترة المقبلة بما يصب فى تطوير الخدمة والحرص على المريض.

 

وقالت الدكتوة كوثر محمود نقيب التمريض لليوم السابع أن التمريض يؤدى خدمات للمرضى بنسبة 70% من الخدمات المقدمة للمريض بالمستفيات لافتة إلى أن الوزيرة مهتمة بدور التمريض لتحسين الخدمة .

 

وأوضحت نقيب التمريض أن التمريض المصرى له سمعتة ومعروف بقدرتة على تنفيذ مهمامة فى أماكن الخدمة الطبية لافتة إلى أن هناك استراتيجية جديدة لدعم المنظومة .


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