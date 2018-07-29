نشر الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لمؤتمر جامعة القاهرة لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق المؤدية لجامعة القاهرة، أثناء انعقاد مؤتمر الشباب، لملاحظة حركة السيارات، ومنع ظهور أى كثافات مرورية وسط مراقبة الكاميرات لحركة المرور.

كما تم التنسيق مع إدارة مرور العاصمة، لمنع ظهور أى زحام بالطرق الرابطة بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، للحد من ظهور الكثافات بمحيط جامعة القاهرة، مع الدفع بأوناش المرور لرفع كافة الأعطال، والتشديد على منع انتظار السيارات فى الأماكن الممنوعة.

كما نشرت إدارة مرور الجيزة ، حواجز حديدية بمحيط انعقاد المؤتمر، لحين انتهاء اليوم الختامى، مع مراقبة الطرق المحيطة بالجامعة منها بين السرايات، وحديقة الأورمان، وكوبرى الجيزة المعدنى، والجامعة وشارع مراد، وميدان الجيزة، وميدان النهضة لتسيير حركة السيارات.