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نائب رئيس الوزاء الإيطالى: لن نجرى استفتاء على بقاء عمل إيطاليا بـ"اليورو"

الأحد، 29 يوليه 2018 06:22 م
نائب رئيس الوزاء الإيطالى: لن نجرى استفتاء على بقاء عمل إيطاليا بـ"اليورو" لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى
روما (أ ش أ)
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قال لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى وزعيم حركة "خمس نجوم" الإيطالية، إن إجراء استفتاء على بقاء عمل إيطاليا بعملة الاتحاد الأوروبى (اليورو) ليس متضمنا فى اتفاق الحكومة الائتلافية ولن تسعى الحكومة إلى تنفيذه.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن تصريحات مايو، جاءت ردا على ما قاله مؤسس حركة "خمس نجوم" الإيطالية بيبى جريللو، خلال الأسبوع الجاري، إنه يجب على إيطاليا أن يكون لها خطة بديلة من أجل ترك منطقة اليورو إذا ما استمرت فى إملاء الشروط الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب على الشعب الإيطالى التصويت فى استفتاء للتقرير حول ما إذا كانت الأغلبية من الشعب ترغب فى ترك العمل بعملة اليورو، مما أثار موجة من التخبط داخل الأسواق المالية.

وأضافت الشبكة، أن جريللو لا يحمل أى منصب فى الائتلاف الحاكم الجديد، لكن ملاحظاته أثارت الشكوك حول نية إيطاليا فى تعديل عملتها.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، ووزير الاقتصاد جيوفانى تريا، كانا قد أعلنا، فى وقت سابق، أن الحكومة الائتلافية لا تنتوى إخراج إيطاليا من العمل بـ"اليورو".

 


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