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الأحد، 29 يوليه 2018 05:58 م
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نائب الرئيس الأمريكى يرجح قرب التوصل إلى اتفاق جديد حول اتفاقية "نافتا"

الأحد، 29 يوليه 2018 05:32 م
نائب الرئيس الأمريكى يرجح قرب التوصل إلى اتفاق جديد حول اتفاقية "نافتا" نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
واشنطن (أ ش أ)
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رجح نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس قرب التوصل إلى اتفاق جديد حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالشكل الذى يصب فى صالح الشعب الأمريكى.

وأشاد بنس - خلال حوار أجرته معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، بتسجيل الاقتصاد الأمريكى نموا بنسبة 1ر4 % فى الربع الثانى من العام الجارى، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعمل على إحياء الاقتصاد، وهو ما يحدث زخما ويبعث الأمل فى نفوس المواطنين الأمريكيين والثقة بأن الاقتصاد يمضى فى الطريق الصحيح.

وأشار إلى مساعى ترامب لإعادة التفاوض بشأن العلاقات التجارية الدولية، والتى ساهمت فى زيادة الصادرات الأمريكية وتراجع العجز التجارى إلى 50 مليار دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أنه منذ انتخابات عام 2016 تم توفير 7ر3 مليون فرصة عمل جديدة فى الأسواق الأمريكية.

 


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