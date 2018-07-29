موجز الساعة 6.. السيسي: افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة من وإلى سيناء فى نوفمبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، عن افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة داخل سيناء والعكس، فى نوفمبر المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة داخل سيناء والعكس، فى نوفمبر المقبل.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستكون فى وضع مختلف بحلول 30 يونيو 2022، مضيفًا: "لو خرجنا من عنق الزجاجة خلاص احنا فى المطلع النهائى وإذا تجاوزناه تبدأ الأمور تستقر لدولة بكل معايير الدولة ونظبط كل العوار الموجود فى كل شئ، ومصر هاتبقى فى وضع تانى 30 يونيو 2022".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ستقف أمام الفكر المتطرف بمنتهى القوى والقناعة وذلك ليس من أجل حماية نظام أو حكم بعينه بل من أجل الدولة والدين معاً، متابعا: "سنقف بقوة ليس حماية لحكم ونظام بل حماية لدولة ودين.. احنا هنتحاسب أمام ربنا على ما قدمناه للوطن والدين.. اللى بنشوفه ده دين جديد مش دينا وسنستمر فى المواجهة ومستمر وهيستمر".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للمصريين، قائلا: "أنا خبيت عليكم حاجة قبل الترشح!.. قلت لكم معايا السمن والعسل والسكر!.. لقد أخبرتكم أن التحديات والمشاكل فى مصر صعبة وكثيرة".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الشعب المصرى قدم الكثير من أجل الحصول على الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الفداء يكون للوطن وليس لشخصه.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لم يكن هناك أى شكل تآمرى للجيش على النظام السابق حتى يسقطه، وتابع: "بأقسم بالله سبحانه وتعالى أنه لم يكن هناك أى شكل من أشكال التآمر لإسقاط الدولة فى هذا الوقت".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القوات المسلحة المصرية لم تتآمر على النظام السابق، وتابع: "أقول لجموع الشعب المصرى يا ترى هل كان فيه شكل تآمرى للجيش على النظام السابق حتى يسقطه.. أنا بأقسم بالله أنه لم يكن هناك أى شكل من أشكال التآمر لإسقاط الدولة فى ذلك الوقت".

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تنظيم مسابقة لأفضل جامعة فى رفع كفاءة منشآتها، ذاتيا، من أجل استقبال طلابها، وتشكيل لجنة من التعليم العالى والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء، لمتابعة تطوير الجامعات، قبل بدء الدراسة بأسبوعين.

كشف القائمون على المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، أنه تم استقبال 778 ألف سؤال، خلال الفترة أسبوع منذ 17 يوليو حتى 24 يوليو، وهو ما يعكس مدى إقبال الشباب على المشاركة فى الحوار المفتوح، وجاءت محافظة القاهرة على قائمة المحافظات الأكثر مشاركة، ثم الإسكندرية ثم الجيزة والشرقية.

ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لـ 1.052 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 876 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/2017، بزيادة بلغت نسبتها 20%.

بدأت مصرللطيران رسميا اليوم، الأحد، فى تشغيل جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولى يليه تباعا باقى المطارات المصرية.

تنظم الجمعية الملكية للصحة العامة فى بريطانيا مبادرة لتشجيع مدمنى مواقع التواصل الاجتماعى على "استعادة السيطرة" من خلال التوقف التام عن تصفح هذه المواقع على مدار شهر كامل، بحسب موقع "بى بى سى عربى".

مازالت التقارير الإعلامية والصحف العالمية، تكشف سجل النظام القطرى الأسود والممارسات الخبيثة التى قام بها من أجل استضافة مونديال 2022، فقبيل 10 ديسمبر 2010 وهو تاريخ فوز الدوحة بكأس العام 2022، انتهج مسئولو قطر سلوكا مشينا ضاربين عرض الحائط بالقوانين الدولية من أجل انتزاع تنظيم الكأس.

مازالت التقارير الإعلامية والصحف العالمية، تكشف سجل النظام القطرى الأسود والممارسات الخبيثة التى قام بها من أجل استضافة مونديال 2022، فقبيل 10 ديسمبر 2010 وهو تاريخ فوز الدوحة بكأس العام 2022، انتهج مسئولو قطر سلوكا مشينا ضاربين عرض الحائط بالقوانين الدولية من أجل انتزاع تنظيم الكأس.

واصل الرئيس السيسى مصارحة الشعب من خلال حديثه باليوم الثانى من المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة، وحذر من الهجوم على منظومة التأمين الصحى الجديدة حتى لا يفقد المواطنين ثقتهم فى النظام، فضلاً عن تأكيده على أن نجاح أى منظومة يتوقف على الأمن والاستقرار و تكاتف الجميع.

كشف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن معلومات هامة فى كلمته خلال جلسات المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد الآن بجامعة القاهرة بحضور الرئيس السيسى، منها ما هو متعلق بملف تعويم الجنية، و قيمة نزاعات بين الممولين و مصلحة الضرائب، و أزمة تحصيل الضرائب فى مصر، فضلاً عن رسوم معاينة تقنين الأراضى.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، خلال ثانى جلسات المؤتمر الوطنى للشباب المنعقد الآن بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كاشفاً فى هذا السياق عن أرقام هامة، منها تكلفة الفرد فى النظام، وحجم ما تتحمله الدولة، و فوائد التغطية الصحية الشاملة.

خلال مشاركته بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات ثانى أيام المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، أكد الرئيس على ضرورة ميكنة مؤسسات الدولة بالكامل خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

شهد طريق "بورسعيد – الإسماعيلية" انقلاب أتوبيس رحلات كان يقل عدد من عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد نتيجة لتصادمه مع سيارة نقل، بمنطقة رأس العش وتوقفت حركة المرور على الطريق، حيث انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

شهدت قرية التل الزوكى بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج صباح اليوم، الأحد، انهيار منزل مكون من 3 طوابق مشيد نصفه بالطوب الأحمر والنصف الثانى بالطوب اللبن والطين مما نتج عنه إصابة طفلتين شقيقتين وتم نقلهما للمستشفى المركزى، وتم إستخراج الطفلة الثالثة جثة هامدة من أسفل الأنقاض وفرض كردون أمنى حول المكان وإخلاء المنازل المجاورة لحين الانتهاء من أعمال التقييم للمبانى.