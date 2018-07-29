موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تواصل أعمال مؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تواصل أعمال مؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيرا إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة لما كنا استطعنا أن نسيطر على تطور خدمة الدين، مشيرًا إلى أنه لو كان تم الاستمرار فى هذا الأمر دون إصلاحات اقتصادية لكنا الآن نفكر فقط فى سداد خدمة الديون دون النظر لقطاعات الصحة أو التعليم.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدم إمكانية نجاح أى نظام فى الدولة المصرية، مثل التأمين والتعليم والاستثمار والتنمية إلا بالاستقرار والأمن.

فى الفضاء الإلكترونى تقام سباقات من نوعية خاصة برعاية مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتسابق الكثيرون على تداول المعلومات الخاطئة وإطلاق الشائعات والأكاذيب دون توقف، أو محاولة للتعرف على الحقيقة فى ظل وجود حالة من اللامبالاة من تأثير تلك الأمور غير الحقيقية على المجتمع ككل وتوابعها من فتن وإثارة لبلبلة.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الدولة تتحمل ثلث تكلفة نظام التأمين الصحى، مبينا أن الفترة الزمنية التى يستغرقها تطبيق النظام الجديد جاء بسبب الاستدامة المالية.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى هو الذى سيمكننا من الإنفاق على خدمات المواطنين من الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى وغيرها من خدمات المواطنين.

التقطت عدسات وسائل الإعلام العالمية والمحلية فى تركيا لحظات نوم وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراك أثناء كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاءات بين الوفود في زامبيا.

تنتهى أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل، ويرصد "اليوم السابع"، أهم مؤشرات القبول بكليات هذه المرحلة على النحو التالى:

أكد البروفيسور جاى هومنيك كبير باحثى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تواصل الرئيس السيسى عبر مؤتمرات بشكل منتظم فكرة رائعة، قائلا:" تجنب بذلك أخطاء المرحلة السابقة وإهمال وترك الشباب خارج العملية السياسية، مما دفع مجموعة قوية من الناس إلى الشعور بالإقصاء والإحباط."

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النظام الجديد للتأمين الصحى جيد ويعالج أى عيوب مشيرا إلى أنه لابد ان يكون هناك عدة مصادر متنوعة لتغطية نظام التأمين الصحى الجديد فعلى سبيل المثال محافظة بورسعيد هناك المديرية الصحية وعلاج على نفقة الدولة والمستشفيات والطب النفسى والتأمين الصحى وفى النهاية الفرد يتكلف 151 جنيها أما النظام الجديد فتكلفة الفرد 1849.