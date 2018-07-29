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مقتل 20 حوثيا وأسر القيادى الخولانى فى هجوم على مديرية الحشوة بصعدة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:04 م
مقتل 20 حوثيا وأسر القيادى الخولانى فى هجوم على مديرية الحشوة بصعدة عناصر من الجيش اليمنى
صعدة أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، مقتل 20 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية ، واصابة آخرين ، اليوم الأحد، اثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليمنى على مواقع تمركز المليشيا بمديرية الحشوة شرقى محافظة صعدة.

وأكد رئيس أركان اللواء أول حرس حدود باليمن العميد جميل المعالم ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، أن قوات الجيش اليمنى شنت هجوما مفاجئا وبإسناد من مقاتلات التحالف العربى على مواقع المليشيا فى مديرية الحشوة حررت على إثره عددا من المواقع الهامة أبرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير.

وأوضح المسئول العسكرى اليمنى أن المعارك أسفرت عن مصرع 20 من عناصر المليشيا وأسر 28 آخرين بينهم القائد الميدانى فى المليشيا المدعو أبو ياسر الخولانى ، فيما لاذ البقية بالفرار.

وذكر العميد المعالم أن العملية التى بدأها الجيش اليمنى اليوم بمديرية الحشوة الواقعة بين مديريتى الصفراء وكتاف، تفتح جبهة سادسة بمحافظة صعدة والتى ستسرع من وتيرة إنهيارات المليشيا فى معقلها.

 


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مقتل 20 حوثيا

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