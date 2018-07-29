مقتل 19 حوثيا برصاص الجيش اليمنى خلال تحرر عدة مواقع شرقى صعدة

صنعاء أ ش أ

نجحت قوات الجيش اليمنى، بإسناد من التحالف العربي، من تحرير عدة مواقع استراتيجية فى مديرية الحشوة شرقى محافظة صعدة، فيما تكبدت مليشيا الحوثى 19 قتيلًا وأسر 21 آخرين فى هجوم مفاجئ.

وقال أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود العقيد محمد العملسى - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - إن أبطال الجيش الوطنى نفذوا هجوما مباغتا تمكنوا خلاله من تحرير سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة شمالى شرق مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، وسط فرار جماعى لعناصر مليشيات الحوثي.

وأضاف أن المعارك - التى استمرت نحو 9 ساعات - أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 من عناصر المليشيات وجرح آخرين، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر 21 حوثيا، إضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت إلى أن هذه سلسلة الجبلية هى أولى مناطق مديرية الحشوة، وبتحرير هذه المناطق تكون قوات الجيش قد فتحت سادس جبهة بمحافظة صعدة وبدأت فى تطويق المحافظة من جهة الشرق.