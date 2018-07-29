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مقتل رئيس استخبارات مطار عدن على يد مسلحين

الأحد، 29 يوليه 2018 10:44 م
مقتل رئيس استخبارات مطار عدن على يد مسلحين جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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أقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال العقيد ناصر مقيرح الجعدنى مسئول الاستخبارات فى مطار عدن، أمام مسجد فى حى خور مكسر وسط عدن ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى يمنى فى مطار عدن ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأحد، مقتل العقيد الجعدنى ، وقال إنه تم نقل جثته إلى المستشفى الجمهورى فى عدن ، وكان يشغل منصب مسؤول حارة السيفيو فى خور مكسر.

ويأتى اغتيال الجعدنى فى وقت شهدت فيه مدينة عدن عددا من عمليات الاغتيال لمسؤولين أمنيين وأئمة مساجد فى ظروف غامضة.


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