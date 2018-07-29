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الأحد، 29 يوليه 2018 10:34 م
خالد صلاح
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مفوضية الانتخابات الأفغانية: إعلان موعد انتخاب الرئيس فى موعد أقصاه الأربعاء

الأحد، 29 يوليه 2018 09:34 م
مفوضية الانتخابات الأفغانية: إعلان موعد انتخاب الرئيس فى موعد أقصاه الأربعاء اقتراع
كابول أ ش أ
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قالت المفوضية المستقلة للانتخابات فى أفغانستان، اليوم الأحد، إن موعد الانتخابات الرئاسية سيُعلن خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وقال نائب المتحدث باسم المفوضية ميرزا محمد، فى تصريح لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إن مسئولى اللجنة عقدوا عدة اجتماعات حول الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل.

وأضاف أن المفوضية المستقلة حددت الموعد، وسيتم الإعلان عنه بحد أقصى يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المزيد من الترتيبات سيجرى الإعلان عنها فى وقت لاحق.

وفى وقت سابق، حث الرئيس الأفغانى أشرف غنى والرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله المفوضية على إعلان موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة فى أقرب وقت ممكن.

 


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مفوضية الانتخابات الأفغانية

افغانستان

انتخاب الرئيس




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