مصرع طالب غرقا فى ترعة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طالب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا، وذلك إثر سقوطه بترعة أثناء لهوه بجوارها، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة بحر شبين الكوم - دائرة القسم ووفاته، بانتقال قوات الإنقاذ النهرى، تم انتشال جثة "م . م . ع . " 15 عاما طالب ومقيم مدينة شبين الكوم، بمناظرتها تبين وجود زرقة واحتقان بالوجه وخروج دم من الأنف .

بسؤال خال المتوفى "م . م . ص . " 40 عاما مؤهل متوسط ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام المذكور باللهو بجوار الترعة رفقة أصدقائه سقط بالمياه، لعدم إجادته للسباحة جرفه التيار، مما أدي إلى وفاته ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود الإصابات المشار إليها إدعاء غرق بالمياه.

أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

وفى سياق آخر، أصيب عامل بإصابات بالغة فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بين عائلتين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

واستقبلت مستشفى منوف العام " أ . ف . م . " 40 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز مصاباً بكسر بعظام الجمجمة –نزيف بالمخ ، حالته سيئة وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي .

بالانتقال والفحص وسؤال زوجته " ر . ع . ع . " 41 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان إتهمت كلاً من " ح . ع . ج" 60عاما عامل مصاب بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم ، نجله علي 28 عاما حلاق ومقيمان بذات الناحية ، بالتعدي علي زوجها بالضرب وإحداث إصابته لخلافات مالية بينهم .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .

كما شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.