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مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه بترعة النوبارية فى البحيرة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:24 ص
مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه بترعة النوبارية فى البحيرة انتشال جثه غريق - صورة ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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لقى طالب مصرعه، غرقا، أثناء الاستحمام بترعة النوبارية بمركز الدلنجات بالبحيرة، حيث تم إنتشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.
 
كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات بغرق شخص بمياه ترعة النوباريه أمام كوبرى البستان دائرة المركز.
 
انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة  "أحمد م أ" 14 سنة طالب ومقيم قرية منشية ميت غمر دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ليتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الدلنجات العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود نزيف بالأنف، موضحا أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية." 
 
بسؤال والده  قرر أنه حال قيام نجله المذكور بالاستحمام فى مياه الترعة المشار إليها جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 

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