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الأحد، 29 يوليه 2018 02:51 م
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مسئول إيطالى يتهم أوروبا بمحاولة خداع بريطانيا فى صفقة خروجها من الاتحاد

الأحد، 29 يوليه 2018 02:01 م
مسئول إيطالى يتهم أوروبا بمحاولة خداع بريطانيا فى صفقة خروجها من الاتحاد ماتيو سالفينى
لندن (أ ش أ)
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اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبى بمحاولة "خداع" بريطانيا فى صفقة خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وفى مقابلة حصرية مع صحيفة صنداى تايمز، حث سالفينى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على تبنى موقف أكثر صرامة فى مفاوضات خروج بريطانيا معها مع الاتحاد الأوروبى، قائلا "تجربتى فى البرلمان الأوروبى تخبرنى إما أن تفرض نفسك أو أن يخدعوك".

وقال سالفينى، الذى يشغل أيضا منصب وزير الداخلية الإيطالى وهو يمينى وعضو سابق فى البرلمان الأوروبى والسياسى الأكثر نفوذا فى إيطاليا، أن ماى يجب أن تكون مستعدة للانسحاب دون اتفاق "لأنه فى بعض الأمور لا توجد حاجة إلى أن تكون مرنا ويجب أن لا تتراجع".

كما اتهم الاتحاد الأوروبى بمحاولة معاقبة المملكة المتحدة على التصويت لمغادرة الاتحاد.

 


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