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مد أجل الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة مؤسسات الدولة لـ31 يوليو

الأحد، 29 يوليه 2018 10:54 ص
مد أجل الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة مؤسسات الدولة لـ31 يوليو حبس-أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى
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قررت المحكمة العسكرية اليوم، مد أجل الحكم علي الشاعر جلال البحيري،  في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة مؤسسات الدولة، لجلسة 31 يوليو للحكم.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضي إحالة المتهم للقضاء العسكري بعدما أمرت بحبسه 15 يوما علي خلفية التحقيقات في القضية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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