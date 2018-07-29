مديرية الرى بالشرقية: إصلاح محطات رفع حانوت المعطلة ومتابعة تطهير الترع

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس رضا مهدي وكيل وزارة الرى بالشرقية أن لجنة من مهندسى رى الشرقية قامت بالمرورعلى محطات رفع حانوت لمتابعة تشغيل المحطات والتى كانت معطلة من يوم الثلاثاء الماضى.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن اللجنة تشكلت تحت رئاسة المهندس محمد عطية مدير عام رى غرب الشرقية وضمت المهندس عصام الفقى مدير هندسة رى كفر صقر وبدأت عملها منذ أمس الجمعة واستمرت حتى تم إصلاح الوحدة رقم 2 اليوم فى وجود مدير عام المحطات بالدقهلية والمهندس خالد الجندى.

ولفت أن المهندس محمد عثمان مدير هندسة اولاد صقر قام بمتابعة أعمال تطهير ترعة دفان ك ٤.٥٠٠.