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محافظ كفر الشيخ: ليس لدينا قوائم انتظار وعقد بروتوكول مع 4 جامعات

الأحد، 29 يوليه 2018 10:50 م
محافظ كفر الشيخ: ليس لدينا قوائم انتظار وعقد بروتوكول مع 4 جامعات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ: "ليس لدينا قوائم انتظار للحالات الحجرة سواء كانت الحالات التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ أو بمستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة"، مؤكدا هناك متابعة للمحتاجين للعلاج سواء داخل وخارج المحافظة، أما المستشفى الجامعى فلديها حالات انتظار فى القلب المفتوح وجارى الانتهاء منها.

 

وأضاف السيد نصر، لـ"اليوم السابع" سيعقد خلال الأسبوع المقبل بروتوكول تعاون بين كفر الشيخ و4 جامعات" جامعة كفر الشيخ وطنطا والمنصورة والإسكندرية"، للارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات العامة بالمحافظة، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات أساتذتها فى جميع التخصصات خلال الأسبوع المقبل، للنهوض بالخدمة العامة، والتدريب المستمر لأطباء تلك المستشفيات وتبادل الخبرات والمعارف بين أطبائها وأساتذة الكليات، على أن تتحمل وزارة الصحة العبء المالى للتخفيف عن كاهل المرضى، وللارتقاء بالخدمة الصحية بمستشفيات التكامل والوحدات الصحية الريفية.

 

وقال السيد نصر، سيتم تخصيص يوماً لطاقم الأطباء من كل جامعة، للتواجد أسبوعياً ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء، وسيبتم التعاقد مع الأساتذة فى جميع التخصصات، وخاصة التخصصات النادرة والغير موجوده بالمحافظة، مؤكداً أننا جزء من الدولة وتوجهات الرئيس واضحة بمراعاة المواطنين والأسر بالمحافظة، فنحن مهم قلباً وقالباً، نقدم لهم كل العون والإمكانيات المادية والصحية وفق توجيهات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعى، مؤكداً أنه حريص على عقد البرتوكول لإجراء كل العمليات الحرجة، ومستشفيات كفر الشيخ مفتوحة أمام الجميع من كل المحافظات لإجراء العمليات الحرجة، لنساهم فى القضاء على طابور الانتظار، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة الحديثة بالمستشفيات لإجراء تلك العمليات الحرجة، وخاصة بالمستشفيات التى تم انشاءها وافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها مستشفى كفر الشيخ الجامعى، ومستشفى البرلس المركزى، ومستشفى سيدى غازى المركزى، وجارى الانتهاء من مستشفى بلطيم المركزى، ولكننا تحتاج لعدد من المتخصصين من الأطباء، ولا ننكر وجود عجز فى بعض التخصصات، ولذا فحن ماضون لعقد البرتوكول للتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهالى المحافظة وأهالى المحافظات المجاورة.

 

وأكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، لدينا قائمة انتظار فى القسطرة والقلب المفتوح، مؤكداً أنه وافق على توفير مستلزمات التشغيل وسيتم البدء فى توريدها، لإجراء كافة العمليات الجراحية مشيراً إلى أنه خاطب وزارة الصحة وأبدى استعداد المستشفى الجامعى للمساهمة فى القضاء على قائمة الإنتظار، واستقبال أى حالات حرجة أو إجراء عمليات جراحية كبرى من أى محافظة من المحافظات فى جميع المجالات والتخصصات.

 

وقال القمرى، إن المستشفى ستستقبل قريباً لجنة تقييم المستشفيات بإعتبار مستشفى جامعة كفر الشيخ مستشفى نموذجى من بين 29 مستشفى على مستوى الجمهورية.


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