محافظ سوهاج: توزيع 4000 كرتونة سلع غذائية بمركز أخميم قبل عيد الأضحى

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، توزيع 4000 كرتونة سلع غذائية، ومواد تموينية بمركز أخميم ، بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بدلا من 80 جنيه قيمتها الفعلية، ضمن 40 ألف كرتونة مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمحافظة سوهاج، وذلك قبل عيد الأضحي المبارك .

وكشف محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، عن وصول الدفعة الأولى المخصصة لمركز أخميم وعددها 4000 كرتونة وسيتم توزيعها على المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمركز أخميم، حيث تم البدء فى التوزيع بالمناطق الأكثر احتياجا بمدينة أخميم، على أن يتم توزيع باقى الكمية بالقرى الأخرى التابعة لمركز أخميم، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة .

وأوضح " عبدالمنعم "، أنه سيتمِ استلام وتوزيع الكراتين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة ، وذلك بالمناطق الاكثر احتياجاً والمناطق البعيدة، مشيرًا إلي إقبال أهالي ومواطني سوهاج عليها، وكذلك على منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة ، والتي توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة.