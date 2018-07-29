video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: توزيع 4000 كرتونة سلع غذائية بمركز أخميم قبل عيد الأضحى

الأحد، 29 يوليه 2018 11:14 ص
محافظ سوهاج: توزيع 4000 كرتونة سلع غذائية بمركز أخميم قبل عيد الأضحى
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، توزيع 4000 كرتونة سلع غذائية، ومواد تموينية بمركز أخميم ، بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بدلا من 80 جنيه قيمتها الفعلية، ضمن 40 ألف كرتونة مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمحافظة سوهاج، وذلك قبل عيد الأضحي المبارك .
 
وكشف محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، عن وصول الدفعة الأولى المخصصة لمركز أخميم وعددها  4000 كرتونة وسيتم توزيعها على المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمركز أخميم، حيث تم البدء فى التوزيع بالمناطق الأكثر احتياجا بمدينة أخميم، على أن يتم توزيع باقى الكمية بالقرى الأخرى التابعة لمركز أخميم،  بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة .
 
وأوضح " عبدالمنعم "، أنه سيتمِ استلام وتوزيع الكراتين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة ، وذلك بالمناطق الاكثر احتياجاً والمناطق البعيدة، مشيرًا إلي إقبال أهالي ومواطني سوهاج عليها، وكذلك على منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة ، والتي توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة.
 
محافظ سوهاج (1)
 

محافظ سوهاج (2)
 

محافظ سوهاج (3)
 

محافظ سوهاج (4)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار منزل بطما فى سوهاج واستخراج طفلة على قيد الحياة والبحث عن شقيقتها

اخبار المحافظات

سوهاج

عيد الاضحى

اخبار سوهاج




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة