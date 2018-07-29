محافظ الدقهلية يشيد بالرعاية الطبية للمصابين فى حادث بورسعيد

أشاد الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية بالرعاية الطبية الفائقة والمتميزة التى قدمتها محافظة بورسعيد لأبناء محافظة الدقهلية من مصابى الحادث الذى وقع صباح اليوم وهم فى طريقهم للعمل بمصانع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها محافظ الدقهلية بعد وصولة إلى بورسعيد ظهر اليوم إلى المصابين فى الحادث بمستشفى بورسعيد العام بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال محافظ الدقهلية، إنه اصطحب معه عند حضوره لبورسعيد فريق طبى متكامل للمساعدة فى علاج المصابين ولكنه وجد أن أبناء بورسعيد من القيادات وعلى رأسها محافظ بورسعيد ورجال الأمن ومديرية الصحة قاموا بكل ما يلزم وأدوا واجبهم على أفضل ما يكون الأداء دون الحاجة إلى أى مساعدة إضافية من خارج المحافظة.

وقدم الدكتور شعراوى الشكر للواء عادل الغضبان، والعاملين بالمحافظة على هذا الأداء والرعاية الكاملة التى قدموها لأبناء الدقهلية من مصابى الحادث.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بأنه لأشكر على واجب وان المصابين فى الحادث هما ابنائنا وقد حرصت على الاطمئنان عليهم بنفسى على توافر كافة الخدمات وأكياس الدم لإنقاذ المصابين، وكذلك متابعة إنهاء إجراءات شهداء الحادث، وقدم المحافظ خالص التعازى لأسرهم سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.