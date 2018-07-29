video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يشيد بالرعاية الطبية للمصابين فى حادث بورسعيد

الأحد، 29 يوليه 2018 07:49 م
محافظ الدقهلية يشيد بالرعاية الطبية للمصابين فى حادث بورسعيد محافظ الدقهلية ومحافظ بورسعيد
بور سعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

أشاد الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية بالرعاية الطبية الفائقة والمتميزة التى قدمتها محافظة بورسعيد لأبناء محافظة الدقهلية من مصابى الحادث الذى وقع صباح اليوم وهم فى طريقهم للعمل بمصانع الاستثمار.

 

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها محافظ الدقهلية بعد وصولة إلى بورسعيد ظهر اليوم إلى المصابين فى الحادث بمستشفى بورسعيد العام بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

 

وقال محافظ الدقهلية، إنه اصطحب معه عند حضوره لبورسعيد فريق طبى متكامل للمساعدة فى علاج المصابين ولكنه وجد أن أبناء بورسعيد من القيادات وعلى رأسها محافظ بورسعيد ورجال الأمن ومديرية الصحة قاموا بكل ما يلزم وأدوا واجبهم على أفضل ما يكون الأداء دون الحاجة إلى أى مساعدة إضافية من خارج المحافظة.

 

وقدم الدكتور شعراوى الشكر للواء عادل الغضبان، والعاملين بالمحافظة على هذا الأداء والرعاية الكاملة التى قدموها لأبناء الدقهلية من مصابى الحادث.

 

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بأنه لأشكر على واجب وان المصابين فى الحادث هما ابنائنا وقد حرصت على الاطمئنان عليهم بنفسى على توافر كافة الخدمات وأكياس الدم لإنقاذ المصابين، وكذلك متابعة إنهاء إجراءات شهداء الحادث، وقدم المحافظ خالص التعازى لأسرهم سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.

(2)

 

(5)
 
 

(6)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشييع جثامين ضحايا حادث بورسعيد بالمطرية.. ومحافظ الدقهلية يطمئن على المصابين

صور .. النظام سمة جماهير بورسعيد قبل مواجهة نهضة البركان

فيديو.. استقبال حار من جماهير بورسعيد لفريق نهضة البركان

بورسعيد

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

حادث بورسعيد

اخبار الحوادث

محافظ بورسعيد

محافظ الدقهليه




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة